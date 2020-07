Massale inschrijvingen voor Alternatieve Vierdaagse

De zussen Trudy de Lange en Hennie Lindt starten dinsdag. De twee gaan lopen in de wijde omgeving van Twello. Zij lopen de 4daagse dan voor de achtste keer en hebben er zin in, al weten zij ook dat het behoorlijk anders zal zijn.

Langs bij gastgezin

“We lopen in de regio. Dat is ook de bedoeling van de alternatieve 4daagse”, zegt Trudy. Al geven de zussen niet lang erna toe dat zij op vrijdag waarschijnlijk in Nijmegen zullen eindigen. En dat heeft volgens Henny een reden: “Wij willen wel even bij ons gastgezin langs, dat is wel zo gezellig”

Bekijk hier een video. Tekst gaat eronder verder:

Gerommel met de app

Voor de alternatieve variant van de 4daagse is wel een aparte app nodig. Met het downloaden zijn de 'zussies', zoals zij zich als wandelkoppel noemen, al twee dagen bezig. De app is nodig om de gelopen kilometers te registeren.

Gijs Janssen van de de Wandelbond beseft dat het allemaal even wennen is: "Wij hebben dit pas acht weken geleden bedacht en zijn druk geweest met de ontwikkeling. Dit weekend moet de app te downloaden zijn. Iedereen die zich heeft ingeschreven, krijgt bericht van ons.”

Collector's item

Janssen wil nog iets bijzonders mededelen: hoewel lopers geen kruis als beloning krijgen, is er voor hen een zilverkleurige medaille waarin het kruis plus een kroon verwerkt is. Zo hebben de mensen toch een mooi aandenken.

Hij denkt dat dit gegarandeerd een collector's item wordt. Maar je krijgt hem pas als je de afstanden hebt gelopen. Dat kunnen 10 kilometer oplopend tot wel 50 kilometer per dag zijn; als je 'm maar uitloopt.