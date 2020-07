Opening fietscrossbaan in wijk Schöneveld is stap naar 'Gezonde buurt'

In de Doetinchemse wijk Schöneveld vond zaterdag de eerste activiteitendag plaats van het project 'de gezonde buurt' plaats. Dat gebeurde met de opening van een fietscrossbaantje. De afgelopen twee jaar konden buurtbewoners meedenken over hoe de wijk groener en actiever kan worden gemaakt.

“Eigenlijk is dit de aftrap van de uitvoering van de ideeën die we hebben bedacht”, zegt buurtbewoner Marnix Kappert. De afgelopen twee jaar mochten buurtbewoners meedenken over de thema’s: groen, bewegen en ontmoeting.

Veel steen, weinig groen

“Vooral het onderdeel groen sprak mij wel aan”, zegt Kappert. “Er zijn her en der wat bomen gepland om een laan uitstraling te krijgen; de wijk bestaat voornamelijk uit steen en je ziet weinig groen.”

Vanuit Jantje Beton en de gemeente Doetinchem is een budget toegekend om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. “Het project kent drie doelen”, zegt directeur Dave Ensberg-Kleijkers van Jantje Beton. “Kinderen, jongeren en ouderen worden meer met elkaar in contact gebracht en de natuur krijgt meer de ruimte in de wijk.”

'Wat goed is, kan altijd beter'

Het belangrijkste doel volgens Ensberg-Kleijkers: spelen. “Uit cijfers blijkt dat buurten die meedoen aan het project niet super gezond leven. Daarbij willen we niemand stigmatiseren, maar wat goed is kan altijd beter.”



De bestuurder is blij met wat hij zag in Schöneveld. “Ik vind het een prachtige wijk die ruim is opgezet. Je ziet huur- en koopwoningen en een mooie mix van groen en beton. Daarnaast zag ik allemaal blije en trotse wijkbewoners en dat vind ik mooi om te zien.”



Hanneke Veldhuizen is één van die trotse bewoners. Zij adopteerde zaterdag een grote plantenbak die meer groen in de straat moet brengen, maar er ook voor zorgt dat auto’s langzamer gaan rijden, zodat haar kinderen veilig buiten kunnen spelen.

Uitvoering heeft vertraging door corona

Door corona heeft de uitvoering voor het realiseren van alle ideeën uit de buurt vertraging opgelopen. Maar het werk wordt weer opgepakt: de komende maanden wordt het straatwerk bij kruisingen vervangen voor gekleurde stenen, zodat verkeer minder hard door de wijk rijdt.



Ook worden meer bloemenbakken geplaatst en wordt bestaande beplanting aangevuld met bloemrijke borders. “Hier gaan we komend najaar een start mee maken”, zegt Kappert. Nabij het fietscrossbaantje moet nog een multifunctionele uitkijktoren verrijzen, die gebruikt kan worden als ontmoetingsplek.

Gezonde ontwikkeling

“Wij hopen dat meer buurten in Gelderland, maar ook in Nederland mee gaan doen aan dit project. Nu doen er twaalf buurten mee, maar we hopen dat hier nog uitbreiding in gaat plaatsvinden. In de wijk Schöneveld zien we al een gezonde ontwikkeling", besluit Ensberg-Kleijkers.