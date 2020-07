Arnhems talent Daan Huisman beleeft droomdebuut voor Vitesse

Kort nadat de 17-jarige Arnhemmer was ingevallen zette hij Vitesse op 3-2 tegen Jong Utrecht. Het werd uiteindelijk 3-3. "Ik combineerde goed met Thomas Buitink, een goeie aanname en dacht: gelijk schieten. Ik was in de jeugd altijd een scorende middenvelder en laat dat nu ook zien hier met één goaltje. Ik ben heel trots dat ik hier minuten mag maken. En dan ook nog scoren. Ik droom hier altijd al van, ik zit al zeven jaar in de jeugdopleiding."

Huisman wordt vergeleken met Davy Pröpper. "Dat zeggen ze al de hele jeugdopleiding tegen mij, dus daar kan ik mij wel in vinden. Het is ook mijn droom om een carrière te maken als Davy Pröpper. Dat zou fantastisch zijn, eerst Vitesse 1 halen en dan doorstromen naar betere clubs. Ik heb op meerdere plekken op het middenveld gespeeld, vorig seizoen was ik verdedigende middenvelder. En nu als rechtsbuiten, maar dat maakt mij niet uit. Als ik maar minuten maak, al sta ik keeper. We zitten met zes jongens van de jeugdopleiding bij het eerste, dat is wel vertrouwd allemaal. En de jongens vangen mij ook goed op."