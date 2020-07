Keolis reageert: 'De straf is buitenproportioneel'

Het van oorsprong Franse Keolis won een aanbesteding, maar onderzoeksplatform Follow the Money vond uit dat het bedrijf zogenaamde 'sideletters' had bij een contract met een Chinese busbouwer. Die geheime afspraken waren illegaal en dus verscheurden Gelderland, Flevoland en Overijssel het contract.

"We zijn enorm geschrokken van het voorgenomen besluit van de provincie om de gewonnen concessie in te trekken", zegt regiomanager Nekkers. "Dat heeft dramatische gevolgen voor zowel de passagiers als de medewerkers en ons bedrijf. Ik had dit besluit ook niet zo verwacht."

Dat het bedrijf fouten heeft gemaakt, is volgens Nekkers ontegenzeggelijk. "Daar lopen we ook niet voor weg. Maar we hebben die fouten zelf geconstateerd en er ook zelf voor gekozen om daar melding van te maken. We hebben maatregelen genomen. Dan denk je: eerlijkheid duurt het langst. Dat er sancties zouden komen, staat buiten kijf. Maar dit is in onze ogen wel de zwaarste straf die je kunt opleggen, met alle kosten die al gemaakt zijn."

Andere sancties mogelijk

Er waren ook andere sancties denkbaar, stelt de regiomanager. "Een boete, bijvoorbeeld. Of misschien had Keolis ten goede van de klanten iets extra's moeten doen, bovenop deze bieding. Maar deze straf is buitenproportioneel. We hebben al 125 FTE aangenomen voor deze concessie. Als het huidige plan van de opdrachtgever intact blijft, dan hebben wij die mensen de komende paar jaar niet nodig. Dan moeten we vanaf december zeggen: sorry, we hebben geen plek."

Ook de statushouders die wij opleidden raken zo hun baan kwijt Regiomanager Rene Nekkers

"Wat het bijzonder maakt, is dat het voor een deel mensen zijn met afstand tot de arbeidsmarkt. Voor hen is het extra zuur dat zij terugvallen in hun uitkering. Ook zijn we van start gegaan met statushouders, die begonnen zijn met een opleiding tot buschauffeurs. Als de uitbreidingen niet doorgaan, is het ook voor hen zuur dat ze hun baan kwijtraken. Zij hebben hier part noch deel aan."

Overname aanbesteding

De provincie Gelderland heeft de twee bedrijven die achter Keolis eindigden in de aanbesteding een brief gestuurd met de vraag of ze de aanbesteding over willen nemen. Dat zijn Connexxion en EBS. Dat moet dan tegen het aanbod dat de bedrijven eerder deden.

Nekkers erkent dat Keolis fout zat. Althans, enkele mensen binnen Keolis. Dat iedereen binnen het bedrijf daar nu de gevolgen van moet dragen vind hij een bittere pil. "Moet je het hele bedrijf straffen? Blijkbaar kon hetgeen gebeurd is, gebeuren zonder dubbelcheck. Dit moet niet meer kunnen voorkomen, daar nemen we maatregelen op. Maar ik ga er nog altijd vanuit dat we in een maatschappij leven waarin je, als je eerlijk en transparant bent, en goed aangeeft wat er is misgegaan, je niet op deze manier op de blaren hoeft te zitten."

