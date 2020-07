Hartverwarmde actie van Arnhemse kickboksschool is blijvend

Twee Gelderse kickboksscholen zijn al ruim vier maanden druk met het inzamelen van houdbare producten voor mensen die dat in coronatijd goed kunnen gebruiken. Het initiatief loopt nog steeds, en zal blijven bestaan. Radio Gelderland blikt met Omar Ahbouk, van Omar Gym in Arnhem, terug en vooruit op de actie.

Het begon eind maart allemaal met een noodoproep van een alleenstaande moeder uit Wijchen. Ze had griep, geen oppas en het financieel krap. Mimoum Ahbouk, broer van Omar Ahbouk en eigenaar van Kickboxing Nijmegen, kwam samen met vrienden en familie in actie. Ze brachten boodschappen ter waarde van 250 euro bij de vrouw langs.

'Wij de warming-up, de mensen de les'

"Dat maakte ons wakker. Misschien hebben meer mensen dit nodig in de coronatijd, dachten we", zegt Ahbouk op Radio Gelderland. "Na een oproep op sociale media werd er veel eten ingezameld. Mijn sportschool in Arnhem lag ineens vol met houdbare producten. Het doet mij echt goed dat mensen meedenken en meewerken. Wij waren de warming-up, de mensen zelf de les" zegt Ahbouk.

Na een oproep op Facebook wisten steeds meer mensen die hulp nodig hadden, hun weg naar de sportschool in Arnhem te vinden. "Dat was een uitdaging, in verband met de RIVM-richtlijnen, alles moest op afspraak", vertelt Ahbouk.

Actie gaat verder bij moskee

Toen de actie meer bekendheid verkreeg, werd de sportschool te krap. Daarom is de inzamelplaats naar Islamitisch Cultureel Centrum Nour Al Houda in Arnhem-Zuid verplaatst. Vanaf zondag kunnen mensen daar ook terecht om het eten op te halen. "In de eerste twee weken hielpen we 75 gezinnen, in de derde week 150 gezinnen. De actie blijft doorgaan, zo lang het nodig is."

‘Geen lieve oom, maar strenge militair’

Normaal gesproken gaat de sportschool in de zomer dicht, maar nu blijft hij open. Kinderen vervelen zich thuis, ze hebben structuur nodig en de sociale vaardigheden moeten weer worden aangeleerd. "Dan ben ik geen lieve oom, maar een strenge militair", grapt hij.

De actie past bij de geest van de sportschool: "Het gaat niet om kickboksen. Sport is een middel, maar we hebben een maatschappelijk doel. We willen mensen en ook vooral kinderen leren wie ze zijn. We kijken naar het gedrag van een kind en proberen sociale vaardigheden aan te leren. 80 procent van onze lessen is opvoeden, de rest sport", besluit Ahbouk.

Na twintig jaar in het Bruishuis in Malburgen verhuist de sportschool per 1 augustus naar de Akkerwindestraat 71. Daar is meer ruimte voor andere maatschappelijke activiteiten die Ahbouk wil opzetten, zoals huiswerkbegeleiding.

