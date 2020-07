Oplichter uit Arnhem opgepakt voor fraude via WhatsApp

De Brabantse politie heeft vrijdagavond een man uit Arnhem opgepakt voor fraude via WhatsApp. De man deed alsof hij de dochter was van een 52-jarige vrouw uit Oud-Gastel, een dorpje in de buurt van Roosendaal. Hij vroeg de vrouw in februari geld over te maken vanwege een noodgeval. Zij deed aangifte. De man kwam na onderzoek op de radar van de politie. De vermeende oplichter zit nog vast in Arnhem en wordt verhoord.

WhatsAppfraude komt de laatste tijd ontzettend veel voor. Slachtoffers krijgen dan een appje dat afkomstig lijkt van een bekende. Het nummer klopt niet, maar de foto wel. Die halen de oplichters van internet. Met een smoes leggen de oplichters uit waarom het nummer veranderd is. Daarna geven ze, eveneens met een smoes, aan geld nodig te hebben.

De politie adviseert in dit soort gevallen de persoon in kwestie te bellen via het oude, vertrouwde nummer, om te controleren of er echt sprake is van een nieuw nummer en een noodgeval. "Krijg je geen contact, maak dan geen geld over", schrijft de politie op haar website.

Veel meldingen

Fraude via WhatsApp is een trend. Op dit moment krijgt de politie daarvan zo'n honderd meldingen per dag, schreef de NOS onlangs. De oplichters lijken het vooral gemunt te hebben op vijftigplussers.