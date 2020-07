Gelijkspel Vitesse in geheim oefenduel tegen Jong Utrecht

Vitesse is als eerste Gelderse betaald voetbalclub weer in actie gekomen sinds de coronacrisis. In een geheim oefenduel op Papendal werd het 3-3 tegen Jong Utrecht.

Het begin was heel onwennig. Het was duidelijk dat de meeste spelers ruim vier maanden geen wedstrijd meer hadden gespeeld. Maar in de loop van de eerste helft kwam er meer lijn in het spel. Patrick Vroegh nam nadrukkelijk de regie op het middenveld en het jeugdige centrale duo Brend Leeflang/Enzo Cornelisse hield zich aardig staande. Matus Bero is voorlopig aanvoerder bij de Arnhemmers.

Darfalou scherp

Maar de meest opvallende man was Oussama Darfalou. De Algerijnse spits opende de score met een kopbal en tekende met het hoofd ook voor de 2-0. Via Giovanni de la Vega werd het 2-1, al had dat doelpunt verdacht veel weg van buitenspel. Dafalou had een hattrick kunnen voltooien, maar hij schoot een strafschop op de paal. Thomas Letsch tijdens zijn eerste wedstrijd als Vitesse-trainer

Tombola

Na rust was het de gebruikelijke tombola in dit soort oefenwedstrijden. Op doelman Bilal Bayazit na werd iedereen gewisseld bij Vitesse. De Noor Filip Delaveris probeerde wat acties te maken. De vorig seizoen verhuurde Thomas Bruns oogde gretig en had een aardige kans. Oussama Tannane was het dichtst bij een treffer, maar hij stuitte op doelman Houweling.

Hoofdrol Huisman

Jong Utrecht kreeg ook kansen en kwam via Van Butselaar op gelijke hoogte. Op aangeven van Thomas Buitink zorgde de 17-jarige Daan Huisman voor 3-2. Er ontstond nog even wat amok na een forse charge van Yassin Oukili. En vlak voor tijd werd het toch weer gelijk door Mallahi. Daarna miste Delaveris nog een opgelegde kans.