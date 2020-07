Wildcamera voor zoogdieren in achtertuinen Doetinchem

In dit project kunnen inwoners van de gemeente Doetinchem helpen bij het verzamelen van gegevens over de verspreiding van in het wild levende zoogdieren in (achter)tuinen. Inwoners kunnen zich van 21 juli tot en met 2 augustus 2020 aanmelden voor de plaatsing van een wildcamera in hun achtertuin.



Meer informatie over het project en over hoe men zich kan aanmelden voor plaatsing van een wildcamera is beschikbaar via de website van de gemeente.