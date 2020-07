Talent scouten zit er al maanden niet in voor NEC

In het buitenland wordt alweer een tijdje gevoetbald. Publiek is echter niet welkom, dus ook scouts worden niet toegelaten. "Dus het moet nu op een andere manier", legt manager scouting Nick Kersten van NEC uit. "Het is heel erg moeilijk. Je kunt denken in mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar corona biedt ook weer mogelijkheden. Wij hadden voor coronatijd alles al in kaart gebracht en op basis daarvan hadden wij onze scoutingslijsten klaar en gaan we met jongens in gesprek. In februari hadden we alles al vrij aardig rond."

Parel

De laatste aanwinst is de Duitse verdediger Kevin Bukusu. "Een onbekende naam voor mensen die gewoon het voetbal volgen. Voor degenen die jeugdvoetbal volgen, is dit een speler die is opgevallen. Ik denk dat het een parel is. Dat hij voor ons kiest, heeft te maken met handelingssnelheid, net als op het voetbalveld. Dit is geen proces van een paar dagen, maar van maanden om elkaar te leren kennen en met elkaar door te willen pakken. Kevin heeft uiteindelijk ingezien dat dit de beste keus voor hem. Andere clubs heeft hij links laten liggen."

Atletisch en sterk

"Wat hem uniek maakt, is zijn postuur. Dat is het eerste dat opvalt. Hij is groot, maar ook breed", zegt Kersten. "Hij is atletisch en sterk en enorm snel, maar bovenal ook een goede voetballer. Linksbenig en hij kan ook een korte en een lange pass geven. Al met al een hele complete centrale verdediger, die nu van de junioren de stap naar het mannenvoetbal moet maken."

Geen geijkte namen

NEC investeert veel in spelers van onder de twintig jaar. "We kunnen voor geijkte namen gaan, maar we kiezen liever voor een jongen die veel meer potentie heeft en uiteindelijk daarbovenuit kan groeien. We brengen de spelers goed in kaart. Zo'n jongen zien we echt vele malen achter elkaar, we hebben goed ons huiswerk gedaan. En die jongens voelen dat en maken dan de keuze om naar NEC te komen. We zoeken ook nog wel jongens uit met middensegment, liefst ook uit Nederland. Maar vaak hebben die andere ambities, ook financieel."