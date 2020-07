Zwijgen arbeidsmigranten zit Emile Roemer dwars

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten kwam onder meer in actie nadat arbeidsmigranten van vleesverwerkende bedrijven en kwekers te maken kregen met coronabesmettingen. In Gelderland was het raak bij vleesbedrijf Vion in Groenlo en Apeldoorn, en Fruitmasters in Geldermalsen.

Volgens Roemer staken de problemen de kop op terwijl corona elders in Nederland al op z'n retour was. "In coronatijd werd zichtbaar dat arbeidsmigranten een kwetsbare groep zijn als het gaat om werk, leefomstandigheden en verspreiding van het virus."

Met z'n tienen in 'een krot'

Vreemd is dat niet, aangezien migranten regelmatig met tien personen wonen in 'een krot' dat voor maximaal vier bewoners is bestemd. Roemers wijst verkamering aan als oorzaak, plus wirwar aan partijen die daarachter steken. "Er zijn veel verantwoordelijken en de pakkans is laag."

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wees Roemer aan als chef van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Als het aan hem ligt, krijgen migranten dus eigen kamers en meer zekerheden. Het kabinet gaat met de aanbevelingen aan de slag.

Alles in één klap kwijt

Want zekerheden, die zijn er nu niet. "Als ze klagen, kunnen ze alles in één klap alles kwijt zijn. Hun werk, hun huisvesting, hun zorgverzekering, alles. En dat in een land waar ze de taal niet spreken. Maar gelukkig hebben we via mensenrechtenorganisaties wel mensen kunnen spreken."

Meer structurele oplossingen zijn nodig om de omstandigheden verder te verbeteren, aldus Roemer. Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten gaat daar verder werk van maken, samen met onder gemeenten, FIOD en andere organisaties.