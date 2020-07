NEC-aanwinst Bukusu knalt er flink op in het veld

De 19-jarige Duitse verdediger heeft de stad al bekeken kreeg daar een goed gevoel bij. "Ik had meerdere aanbiedingen, maar ik denk dat ik mij hier het beste kan ontwikkelen. De club maakt een geweldige indruk. De fans zijn super en je merkt dat dit een echte voetbalstad is. Het Nederlands voetbal spreekt mij ook aan."

Bekijk het interview. De tekst gaat daaronder verder.

Ook FC Twente was in de markt, maar Bukusu verkoos NEC boven de eredivisionist. "Ze hebben me in gesprekken echt overtuigd om hierin te komen. Ik kan centraal spelen, maar ook als linksback. Maar liever in het centrum, al is het aan de trainer om te kiezen. Het doel is om te promoveren naar de eredivisie met mijn ploeggenoten, de stad en de club."

De Bukusu-broers. Foto: Omroep Gelderland

Zijn broer Herdi was ook bij de presentatie. Hij is een 21-jarige aanvaller van Hamburger SV. "Ja, mijn broer is er altijd bij. Ik kan niet vertellen wat hij gaat doen, maar hij zal zeker een goede beslissing nemen. Het is voor iedereen een droom om met je broer samen te spelen. Ik heb al twee, drie jaar met hem in een team gespeeld, dat was heel cool."