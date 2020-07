Gestrand circus in het hart gesloten door dorp Laren

Sinds het familiecircus in het Larense gras strandde, zijn er al heel wat vriendschappen opgebouwd die ook na vertrek niet verloren zullen gaan, denkt Steffie Rutten van Circus Bolalou. Nog altijd mogen de artiesten van het circus niet optreden, ondanks dat het verbod op evenementen sinds 1 juli is afgeschaft.

"We doen wel kinderfeestjes en treden op campings en vakantieparken op. Maar circusoptredens gelden als evenementen en de vergunningaanvragen daarvoor duren 12 weken."

'Het is echt overleven'

De Larense Accordeonvereniging zag met lede ogen aan hoe de drie circusfamilies worstelen vanwege de crisis. "Het is echt overleven voor ze", vertelt voorzitter Kees Haagen van de accordeonvereniging.

"Wij zouden eigenlijk vlak na de corona-lockdown onze uitvoering hebben. Die ging natuurlijk niet door, maar nu dachten we wel weer een keer in de open lucht op te kunnen treden. Maar wij hebben geen inkomen nodig, dus we stoppen alle opbrengst in het circus."

Zelf optreden

Eerder sprongen boeren uit de omgeving het circus al bij met voedsel voor de circusdieren. Nu krijgen de circusmensen dus een hart onder de riem gestoken.

Voor de artiesten is het speciaal, omdat zij ook zelf weer een keer hun kunsten kunnen vertonen in de circustent, al is het maar kort als intro en in de pauze.

