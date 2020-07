Bijdrage provincie maakt nieuw dorpshuis IJzendoorn helemaal af

Het bestuur van dorpshuis Ons Tehuis zat een paar jaar geleden met de handen in het haar. Er was sprake van geluids- en parkeeroverlast en een verouderd en weinig efficiënt gebouw. Geld voor renovatie was er niet.

Een gulle gift van een in Liechtenstein rijk geworden oud-inwoner maakte dit toch mogelijk. Maar het bestuur was er nog niet.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"Iedereen dacht dat we van 1 miljoen Zwitserse frank wel een nieuw dorpshuis konden realiseren", vertelt voorzitter Henk Zomerdijk. "Dat werd uiteindelijk een verbouwing. En toen bleken we toch nog weer geld tekort te komen."

Toegankelijker, duurzamer en meer functies

Het bestuur klopte daarom aan bij de provincie en die heeft de aanvraag gehonoreerd. "Met name omdat het dorpshuis toegankelijker wordt, duurzamer en meer functies krijgt. Dat heeft de provincie in feite beloond", zegt Zomerdijk.

Er is een extra ruimte aan het dorpshuis aangebouwd die onafhankelijk van het hoofdgebouw geopend kan worden. Onder meer om overdag activiteiten voor ouderen te houden. Het dorpshuis heeft ook een zekere reputatie op het gebied van feestavonden hoog te houden.

Hollandse avonden

Zomerdijk: "Er vinden nogal eens wat gezellige Hollandse avonden plaats. Frans Duijts is hier zijn carrière begonnen." Voor de bewoners van de omliggende huizen is het niet altijd een feest. Geluidsoverlast was de voornaamste reden waarom het dorpshuis van de gemeente aangepakt moest worden.

"Straks is het een gebouw dat flink geïsoleerd is en naar de omgeving ook helemaal geen overlast meer geeft", belooft Zomerdijk. Daarbij wordt er buitendijks voor het dorpshuis een grote parkeerplaats aangelegd. "Dat betekent dat mensen als er een grote activiteit is ook niet meer hoeven te klagen over parkeeroverlast", aldus Zomerdijk.

Nieuwe inrichting openbare ruimte

De gemeente doet ook een duit in het zakje door te zorgen voor een nieuwe inrichting van de openbare ruimte van zowel het dorpshuis als de naastgelegen school en het speelveld. "Het moet straks een geheel gaan vormen', zegt de voorzitter. "Waardoor het dorpshuis straks nog meer het warme, kloppende hart van het dorp wordt.'

De verbouwing verloopt voorspoedig. Het vernieuwde dorpshuis gaat naar verwachting op 1 oktober weer open. Maar dan wel onder de naam Gerrit van Riemsdijkhuis, vernoemd naar de gulle gever uit Liechtenstein.

Zie ook: