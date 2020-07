Oppositie raad Scherpenzeel: college doet inwoners tekort

De drie oppositiepartijen in Scherpenzeel hebben ook brieven gestuurd aan minister Ollongren en Gedeputeerde Staten. Daarin uiten zij hun zorgen over de manier waarop het huidige college omgaat de herindeling. De oppositie schrijft dat ze vinden dat dit college haar inwoners tekort doet: 'Dit is het laatste wat we kunnen doen.'

De oppositiepartijen willen graag fuseren met Barneveld. Zij zijn ervan overtuigd dat Scherpenzeel beter af is onder de paraplu van de buurgemeente. In een brief aan de minister en provincie geven ze dat nogmaals aan.

'Barneveld wordt geschoffeerd'

Scherpenzeel verzet zich daar fel tegen. Afgelopen week schreef het college een brief aan de provincie en aan de minister om aan te geven dat ze zich zelfstandig willen blijven en dat ze vindt dat de provincie hen niet serieus neemt. Willem Schuur van Pro Scherpenzeel vindt dat Barneveld wordt geschoffeerd in die brieven: "Ik vind echt dat we in dialoog moeten blijven met onze buren, we moeten aan tafel gaan."

De drie oppositiepartijen hebben samen 5 van de 13 zetels in de gemeenteraad. Zij vinden het handelen van het college van Scherpenzeel getuigen van opportunisme. Schuur: "Nu zelf de minister en de provincie aanschrijven is het laatste dat we kunnen doen."

Lees ook: Scherpenzeel geeft strijd niet op en tekent bezwaar aan tegen herindeling