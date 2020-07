Referendum moet einde maken aan 'puinhoop' in Arnhem

Diftar stoppen en een einde maken aan Arnhem als ‘Palermo aan de Rijn’. Dat beoogt de lokale SP met een referendum over het systeem waarbij de burger betaalt per zak restafval. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn er onder meer 3000 handtekeningen nodig.

Een maand geleden werd het voorstel om eerst een referendum te houden voor diftar in te voeren nog weggestemd. Maar dat ging over een ander soort referendum, legt fractievoorzitter Gerrie Elfrink uit. Daarbij kan de gemeenteraad zelf besluiten om mensen te raadplegen, nu komt het vanuit de burgers.

Daarvoor zijn in eerste instantie 750 steunbetuigingen nodig, en later 3000. Die moeten ondersteund zijn met NAW-gegevens. "Maar dit leeft wel", is Elfrink overtuigd van de haalbaarheid.

De regels om tot een referendum te komen zijn vastgelegd in een zogeheten 'verordening'. De gemeenteraad moet controleren of alles goed is verlopen en haar goedkeuring voor het referendum geven. Een besluit om toch af te zien van een volksraadpleging moet de raad 'zorgvuldig afwegen en motiveren'.

"Ze zouden dat aan hun laars kunnen lappen, maar dat is onverkoopbaar", meent Elfrink. "Juridisch is die ruimte er, maar politiek gezien niet."

'Staan achter referendum'

En dat lijkt coalitieleider Mark Coenders (GroenLinks) ook niet van plan. Als alles netjes voldoet aan de regels, moet er dan een referendum komen? "We staan achter de referendumverordening, dus ja", antwoordt Coenders. Tegelijk laat hij weten ook achter diftar te staan. "Omdat het goed is voor het milieu en de portemonnee van de Arnhemmers."

Wel is het volgens Coenders te vroeg om naar die regels te kijken. "Er ligt geen besluit voor waar een referendum over kan worden gehouden." Want een referendum kan alleen gaan over een besluit dat de gemeenteraad moet nemen en waarover de burger met 'ja' of 'nee' zijn standpunt kan laten blijken.

Maar dat gaat er wel komen. De SP kondigt namelijk een voorstel aan om de containers per direct van het slot te halen en de verkleiningen van de openingen te verwijderen. Dat zou het einde van diftar betekenen. Dat voorstel willen de socialisten dan via een referendum aan de kiezer voorleggen.

'Uitslag ligt naast containers'

Volgens VVD-raadslid Rebin Maref is de uitslag van dat referendum er al. "Die ligt nu dagelijks op straat, naast de containers. Het is een puinhoop geworden in de stad."

