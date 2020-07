Peuters spelen in de zomer door om achterstand te voorkomen

"Peuteropvang is in principe 40 weken per jaar, tijdens de schoolweken. In de zomer is er zes weken geen opvang, dat is best lang. Na de zomer zie je bij kinderen altijd een teruggang in de ontwikkeling, zeker bij kinderen met een vve-indicatie", vertelt Mieke Bakens van opvangorganisatie Humankind. Het gaat dan om kinderen die bijvoorbeeld thuis opgroeien met een andere taal, die daardoor het Nederlands minder goed machtig zijn.

'Geen zomerschool maar zomerspelen'

Tijdens deze zomervakantie kunnen deze peuters in Doetinchem daarom deelnemen aan de PeuterZomerSpelen, georganiseerd door de opvangorganisaties Humankind, Kindernet en Spelenderwijs in opdracht van de gemeente.

"We noemen het bewust geen zomerschool, maar zomerspelen, want ze leren hier spelenderwijs. Dat gebeurt bijvoorbeeld al bij de eet- en drinkmomenten als je ze laat zien dat iets voor of achter het bordje ligt, dat je een grote appel en een kleine aardbei hebt. Dat is taal maar ook al een stukje wiskunde", legt Bakens uit.

Het idee bestond al voordat corona uitbrak. Dat de kinderen daardoor extra lang thuis hebben gezeten, is voor de organisaties des te meer reden om hier deze zomer mee te beginnen. "Het is nu nog een proef. Na de zomer gaan we met de gemeente kijken of het iets structureels kan worden."

