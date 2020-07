André en Astrid 'kramperen' dit jaar in eigen land

Dat de vakantie er dit jaar voor veel vakantiegangers anders dan anders uitziet, is te zien bij vrijetijdsmarkt Obelink in Winterswijk. Bij de kampeergigant merken ze dat er dit jaar veel meer mensen gaan kamperen. Zoals Astrid en André Carlier; uit Uden, maar nu te gast in Gelderland.

"Eigenlijk gingen we best vaak naar het buitenland", vertelt André. "Afgelopen november zijn we nog op duikvakantie geweest naar de Filipijnen, maar ja, door de corona is het nu allemaal anders. Dus zijn we op zoek naar een tent, omdat we dit jaar in Nederland gaan kamperen."

Terwijl André enthousiast een opblaasbare tent inloopt, kijkt Astrid nog wat bedenkelijk. "Vroeger toen we jonger waren, hebben we veel gekampeerd, maar inmiddels noem ik het kramperen. Dat gedoe op zo'n laag bedje en de kou. Ik weet het nog niet hoor."

Beetje luxe

André staat er lachend bij. "Ik ga haar wel overtuigen met een beetje luxe. We gaan straks op zoek naar een comfortabel campingbed, zodat ze niet op een luchtbed of matje hoeft en ik denk dat het deze opblaasbare tent wordt. Dan hoeven we in ieder geval geen ruzie te maken bij het gedoe met de stokken", zegt hij met een grote lach.

Even later ligt de tent in het winkelwagentje, met een dikke vloermat en een luifel. "Op naar de bedjes", zegt Astrid. "We gaan het gewoon proberen, dat kamperen in eigen land. Het is nu eenmaal niet anders. Ik wil nu met die corona ook niet in het vliegtuig naar een ver weg oord."

Luister hier naar verslaggever Annemieke Schakelaar in gesprek met Astrid en André:



