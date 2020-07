Lammers tekent voor twee jaar bij TOP Oss

Het Indonesische avontuur van Lammers stopte afgelopen winter

“Ik heb nu al een aantal maanden meegetraind in Oss en zelfs al wat minuten mogen maken voor de coronacrisis”, laat Lammers weten in reactie op zijn contract. “Mijn mening is dat er ook dit jaar weer een leuke spelersgroep staat waar we zeker wat mee kunnen bereiken en ook veel plezier mee kunnen hebben.” Lammers doorliep de jeugdopleiding van De Graafschap en maakte ook zijn debuut in het betaald voetbal voor de Doetinchemse voetbalclub. Hij vertrok in de zomer van 2017 naar RKC Waalwijk, van daaruit stapte hij over naar het Indonesische FC Borneo.



De enclave van voormalig De Graafschap-spelers in Oss groeit door het contract voor Lammers. Doelman Jordy Rondeel en middenvelder Matthijs van Nispen tekenden recent een overeenkomst met de eerstedivisionist. Ook Lion Kaak en Sjoerd Overgoor staan onder contract bij TOP Oss.