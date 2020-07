Eindelijk weer samen zingen tijdens kerkdienst in openlucht

De Hervormde Gemeente in Barneveld heeft vandaag een kerkdienst in de openlucht gehouden. Het is, in verband met de coronamaatregelen, de enige manier waarop 250 mensen naar een kerkdienst mogen komen waarbij gezongen wordt.

Al vier maanden zijn de kerkgangers in Barneveld verstoken van een normale kerkdienst. "Normaal gesproken gaan er hier zo'n 2.000 mensen naar de kerk op zondag. Je merkt dat men dat heel erg mist: het elkaar ontmoeten, samen Gods woord aanhoren, samen bidden. We zochten een manier om toch een mouw te passen aan die hunkering", vertelt ouderling Leo de Groot.

Elk jaar houdt de gemeenschap al een openluchtdienst op Tweede Pinksterdag, dus was het idee snel geboren om dat nu tijdens de hele zomer elke zondag te doen. In de open lucht mogen volgens de coronaregels meer mensen bij zijn én mag gezongen worden.

Animo was groot

"Er kunnen in verband met corona maar 150 mensen in de kerk, maar dat is niet het aantal dat je wil bedienen", zegt Henco van Zijtveld, die samen met Leo de Groot het initiatief nam. "Vooralsnog hebben we van de gemeente Ede toestemming voor een dienst van 250 mensen. Zo willen we kijken hoe dat gaat, zodat we later misschien nog kunnen opschalen."

Kerkgangers moeten zich, volgens de coronamaatregelen, wel van tevoren aanmelden. Die animo was groot: er waren 700 aanmeldingen, veel meer dan het aantal waarvoor plek is. De Groot: "We moeten dus streng zijn. We willen het netjes doen en zo veel mogelijk drie meter afstand houden."

De locatie van de kerkdienst bleef geheim, om te voorkomen dat mensen op de bonnefooi langs zouden komen. Bij de ingang werd gecontroleerd of mensen op de lijst stonden en of ze gezondheidsklachten hadden. Via een afgezette route door het weiland werden de mensen naar hun plaats gewezen.

