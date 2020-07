'Onze grootste angst: ook geen Vierdaagsefeesten in 2021'

De Vierdaagsefeesten zouden eigenlijk zaterdag van start gaan, maar het coronavirus gooit roet in het eten. Toch zijn er volgende week wel festiviteiten. "We hebben de City Games, er zijn kleinschalige binnenpodia en buiten de binnenstad zijn er campings die van alles doen", soms Hamers op. "Als je naar Nijmegen komt, zoek die ruimte met elkaar en ik denk dat dat hetzelfde Vierdaagsefeestengevoel geeft."

Vanwege de coronamaatregelen moet er anderhalve meter afstand worden gehouden. "Ik hoop zo dat iedereen zich daaraan houdt. Ik moet er toch niet aan denken dat hier een besmettingshaard zou ontstaan en dat we volgend jaar weer geen feesten hebben", verzucht Hamers, die per 1 oktober stopt als bestuursvoorzitter.

'Meer je best doen'

Hij mist daardoor zijn 'afscheidsfeestje'. "Ik mis de opbouw van de tenten, de zinderende emotie die elke Nijmegenaar voelt van 'het gaat weer gebeuren'. De beroemde Nijmeegse gezelligheid. Dat heb je nog wel een beetje, maar je moet er meer je best voor doen. Maar elke Nijmegenaar voelt het van binnen."

Hij wijst ook voor het belang voor de evenementenbranche en de horeca. "Ik denk dat de evenementenbranche het hardst getroffen is. Er loopt per jaar 40 miljoen euro binnen, dat is nu veel minder. Wat ernstiger is dat horecaondernemers twee maanden dicht zijn geweest. Dus het tikt dubbel aan."

Toch heeft Hamers goede hoop: "Laten we niet als gekken losgaan om toch evenementjes te organiseren. De lange adem zal opleveren dat het opkrabbelt."

Vier de Vierdaagsefeesten met Omroep Gelderland

De komende week zenden we het programma Vierdaagsefeesten met Omroep Gelderland uit. Van zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 juli kun je zeven dag lang genieten van artiesten die anders op de podia van het grootste evenement van Nederland zouden hebben gestaan. Zo feest je onder andere mee met Jeffrey Heesen, Brace, 4B2M (met o.a. Rocco van De Staat), Enge Buren, Sven Ratzke, Marike Jager, The Originals, Waltzburg en Pedro Luis & his Cuban experience.

Wandeltocht in 2021?

Ook marsleider Henny Sackers is er niet gerust op dat er volgend jaar 'gewoon' een Vierdaagse georganiseerd kan worden. "Ik hoop vurig dat het ons gegund gaat worden en dat we de Vierdaagse kunnen organiseren zoals we gewend zijn", zegt hij vrijdag op Radio Gelderland.

Als 'realist' verwacht hij achter dat de wandeltocht in 2021 'anders dan anders' zal zijn, als die doorgang kan vinden. "Of het nooit meer hetzelfde zal zijn? Daar wil ik niet eens aan denken. Vandaar dat ik het van harte meen als ik zeg: als we even de kans krijgen om een Vierdaagse te organiseren, dan gaan we daar 110 procent voor."

