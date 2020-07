Winkeliers in Zaltbommel willen tijdelijk open op zondag

Ondernemers in Zaltbommel willen al langere tijd hun winkels op zondag openen. Nu, in coronatijd, zien zij reden om het gesprek met de gemeente opnieuw aan te gaan. ''We willen dit niet als proeftuin, het gaat om een tijdelijke maatregel om beter te kunnen concurreren met dorpen en steden in de omgeving", zegt John van Bruchem van Jumbo Bommelerwaard.

Kledingwinkel Norah heeft de brief mede ondertekend, net als Seats & Sofa's, Albert Heijn en Jumbo. Vooral de supermarkten zagen de afgelopen maanden hun omzet stijgen. Waarom dan ook nog op zondag open? Van Bruchem: ''We gaan niet failliet als we niet op zondag open gaan. We maken wel extra kosten. Daarnaast zou het ons ook helpen om mensen een veiliger gevoel te geven.''

Bovendien willen de winkels juist in deze onzekere tijd kunnen concurreren met winkels in de omgeving die op zondag wél open zijn. ''Die klanten lopen we mis en we willen onszelf zo goed mogelijk bewapenen in de coronacrisis.''

Controle van de boa's

De ondernemers sturen nu pas de brief naar de gemeente, omdat ze de afgelopen maanden als hectisch hebben ervaren. Bij Jumbo kwam in het begin van de coronacrisis de afdeling Handhaving veelvuldig langs. Van Bruchem: ''Zeker in de eerste weken hebben we vijf of zes keer Handhaving gehad. Klanten belden naar de gemeente, omdat zij vonden dat het te druk was in de supermarkt.''

De ondernemer snapt de angst bij mensen en wil als winkel gehoor geven aan de klachten. ''We willen op de rustige momenten open kunnen. Vandaag is de noodzaak minder, maar we weten niet hoe lang dit nog gaat duren en hoe de aankomende maanden eruit zien.'' Nu het rustig is, hopen de ondernemers dat de gemeente naar hun verzoek kijkt.

Discussie blijft lopen

De langer lopende discussie over de zondagopenstelling ziet Van Bruchem als een aparte discussie. Volgens de ondernemer is het een verschil tussen open moeten en open mogen. ''Het gaat om een tijdelijke regel. Straks, als corona voorbij is, komen we als supermarkten en middenstand weer met de gemeente praten.''

Illegaal de winkels openen, zoals een groep winkeliers in Elburg deed, ziet de Bommelse ondernemer niet zitten. ''Dat gaan wij nooit op die manier doen, we hebben er alleen wat aan als we met de gemeente blijven praten.''

De gemeente hecht waarde aan de zondagsrust. Acht keer per jaar gaan op zondag de winkels open voor een koopzondag. De supermarkt in Zaltbommel mag vaker open op zondag, maar wel alleen in de middag, zodat kerkgangers 's ochtends geen overlast ervaren.