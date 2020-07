Nunspeet stevent af op een 50-jarig jubileum als zelfstandige gemeente

Op 1 januari 1812 werd Nunspeet voor het eerst als zelfstandige gemeente van Ermelo afgesplitst, maar daar kwam op 1 januari 1818 alweer een eind aan. De huidige gemeente Nunspeet is ontstaan op 1 januari 1972 na opnieuw een afsplitsing van de gemeente Ermelo. En met succes, want op 1 januari 2022 hoopt de gemeente Nunspeet haar 50-jarig zelfstandigheid te vieren.

"Een grote boog of een Jubelpark is voor ons waarschijnlijk niet aan de orde. Wij blijven namelijk dichtbij onszelf", zegt wethouder Van de Bunte van de gemeente Nunspeet in zijn weblog. "Als Hulshorster, Elspeter, Vierhouter of Nunspeter zijn we ook trots op onze dorpen, maar we lopen er niet graag mee te koop. Doe maar gewoon’ en ‘we redden ons prima zelf’ zijn bijna lijfspreuken van ons als Veluwenaren."

"Toch is gepaste trots op z’n plaats. Naast een prachtige gemeente om te wonen, werken en recreëren hebben we ook samen veel opgebouwd in bijna 50 jaar. Elke kern staat op eigen benen dankzij een bruisende gemeenschap. Een mengeling van enthousiaste inwoners, ondernemers en (sport)verenigingen. We hebben een mooi gemeentewapen, maar wellicht heeft u leuke ideeën om het jubileum en onze zelfstandigheid nog meer kracht bij te zetten."