Hoezo vakantie? Vluchtelingenkinderen in Zutphen gaan juichend naar school

Maandag openen de deuren van de zomerschool. Daar staan rekenen- en taallessen centraal, maar er is ook veel ruimte voor spelletjes en andere activiteiten. "Tuinieren in de moestuin, spelletjes doen met water of een tent opzetten: vooral leuke dingen doen en veel spelen", vertelt directeur Chris Merkx.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Vakantietijd: verveling

Merkx legt uit waarom de zomerschool is opgezet: "We hebben gezien dat de kinderen hier niet zitten te wachten op vakantie, want er is hier op het terrein niet zo gek veel te doen."

Met studiedagen, wanneer de school dicht is, merken de leraren hoe graag de kinderen naar school willen. "Dan moeten we de deur vaak op slot doen, omdat de ze zo graag naar binnen willen."

AZC de Waaier is een openbare school en staat op het terrein van het AZC in Zutphen. Zo'n veertig kinderen krijgen er momenteel les. Merkx verwacht dat alle leerlingen maandag voor de deur staan als de zomerschool officieel van start gaat. "We merken dat kinderen er ontzettend veel zin in hebben. Toen we ze de briefjes gaven over de zomerschool renden ze juichend de school uit."

Taalontwikkeling

Naast dat het vooral leuk moet zijn, heeft de zomerschool ook nog een ander doel. "We merken in de vakantieperiodes dat er een knip is in de taalontwikkeling. Op deze manier kunnen de taallessen gewoon doorgaan en hopen we na de vakantie te zien dat er geen terugval is." Door de coronacrisis lag het onderwijs dit voorjaar ook wekenlang stil, waardoor de extra lessen nu als geroepen komen.

Stichting Kindernet organiseert de zomerschool. "De komende drie weken gaan onze medewerkers een zomeraanbod geven aan de kinderen van het AZC, dat bestaat uit wateractiviteiten, taal- en rekenactiviteiten, samen koken en lunchen: alles in het thema van zomer en vakantie", vertelt Selma Ozkan, directrice van Kindernet. "We willen er alles aan doen om juist plezier te halen uit de vakantie."