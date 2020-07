Grootbrengen van wolvenwelpjes is echte familieaangelegenheid

"We weten dat er vier welpen gezien zijn, maar het is de vraag of er nog meer zijn", vertelt Klees van Wolven in Nederland tegen BuitenGewoon Radio. Een worp van tussen de 2 en 6 jongen is gemiddeld. De welpen op de Veluwe zijn eind april geboren.

Dichte ogen

De eerste weken verblijven jonge wolven in een hol van zo'n twee meter diep. Pas na twaalf of veertien dagen kunnen de wolfjes hun ogen openen en beginnen ze de omgeving te verkennen. Inmiddels zijn de jongen dus een kleine drie maanden oud en is het grootbrengen van de wolven een echte familieaangelegenheid geworden. Speeltijd voor de jongen breekt meestal pas aan als er volwassen wolven in de buurt zijn.

Luister naar het gesprek dat verslaggever Laurens Tijink had met Dick Klees:

Gek op gebaande paden

Wolven maken graag gebruik van wegen en paden. Het helpt ze om snel grote afstanden af te leggen. dat is belangrijk, want wolven hebben een territorium van 200 tot 250 vierkante kilometer groot. Om dat territorium te behouden moet een wolf regelmatig laten weten dat hij er nog is. Dus laat hij ook aan de randen van zijn leefgebied geursporen achter. Onder de voetzolen van de wolf zitten geurklieren die hierbij helpen. Ook door ergens tegenaan te plassen of een flinke keutel te draaien, laten wolven een boodschap achter voor soortgenoten, vertelt Klees tegen BuitenGewoon Radio-verslaggever Laurens Tijink.

Luister naar de radiobijdrage:

Wolfjes gaan mee op jacht

Na ongeveer twee jaar gaan de jonge wolven op zoek naar een eigen leefgebied. Op de Veluwe leven op dit moment ongeveer 10 wolven. De kans is groot dat dat aantal de komende jaren toeneemt. Voor een wolvenplaag hoeft volgens Klees niet te worden gevreesd. "De wolven reguleren zichzelf enorm. In een territorium worden geen andere wolven geduld. De grootste doodsoorzaak van wolven is, behalve verkeer misschien, gedood worden door andere wolven." In maart werd op de Noord-Veluwe een wolf van ongeveer een jaar oud doodgereden.

De jonge welpen die dit jaar op de Veluwe zijn geboren, zijn nog niet klaar om op eigen benen te staan. Ze moeten daarvoor nog heel veel leren. De wolfjes zijn al wel groot genoeg om met de rest van de roedel mee op jacht te gaan, denkt Klees.

Luister naar de radiobijdrage:

Foto: Hilco van Fransooijs

