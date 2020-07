Bord milieuzone klopt niet, rechter vernietigt dieselboetes

Gemeentewoordvoerder Carlo van der Borgt haast zich te benadrukken dat het gewraakte bord met de term 'milieuzone' in nauw overleg met het Openbaar Ministerie (OM) was gemaakt. "We hadden alles afgestemd met het OM, van zo gaan we het doen. En toen er bezwaren binnen kwamen, bleek het toch niet te kloppen. We kregen in oktober van het OM het verzoek om de borden aan te passen."

Hoeveel bewaren met succes zijn ingediend tegen opgelegde boetes, weet hij niet. De rechter heeft de opgelegde boetes (104 euro) van de bezwaarmakers op nul gezet, zegt Van der Borgt. “De bestuurders die het eerste bord passeerden met daarop ‘milieuzone’ wisten dat ze een gebied in reden met restricties. Alleen de juridische context was niet juist, die tekst gold alleen voor vrachtwagens.”

Regels worden eenduidiger

Door een wirwar van milieuregels die per Nederlandse stad verschillen weten dieselrijders niet waar ze aan toe zijn. Dat verandert, zegt Van der Borgt. Per 29 oktober 2020 mogen alleen nog dieseltrucks in de Arnhemse milieuzone rijden die voldoen aan emissieklasse 4 of hoger. Voor personenwagens die op diesel rijden geldt dat wagens van na 1 januari 2005 de Arnhemse milieuzone in mogen.

De emissieklasses voor personenwagens de milieuzone. Bron: RDW

De Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) zegt in de Gelderlander opgelegde boetes niet te willen verscheuren. "De overtreding is wel begaan, waardoor de boete terecht is opgelegd. Alleen in de beroepen waar is aangegeven dat de vooraankondiging niet klopte, volgen wij de lijn van de rechter", zegt een woordvoerster.

In Arnhem maken de hoge Rijnkade en de Weerdjesstraat én het gebied daartussen vanaf 29 oktober deel uit van de milieuzone (zie kaart).

