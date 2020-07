Thomas Letsch rekent op vier versterkingen bij Vitesse

Vitesse heeft na twee weken voorbereiding nog altijd geen nieuwe spelers aangetrokken. Volgens Thomas Letsch staat er geen druk op. "We weten nu ook pas goed waar we iets nodig hebben", zegt de Duitse coach.

Vitesse heeft, zoals ze het bij de club noemen, het eerste trainingsblok achter de rug. Letsch heeft er een goed gevoel aan overgehouden. "We zijn onderweg en kennen elkaar nu goed, dat was natuurlijk in het begin wel wennen. Het is prima verlopen, alleen hoop ik dat die regen eens stopt. Altijd als we beginnen en ook steeds als we stoppen, begint het hier te regenen", lacht de 51-jarige Letsch.

De selectie is vooralsnog smal, belangrijke spelers als Tim Matavz en Bryan Linssen zijn vertrokken, evenals centrumverdediger Armando Obispo. Voor de nieuwe trainer is het lastig nu al een hiërarchie in de groep te benoemen, maar hij doet toch een poging.

'On Fire'

"Danilho Doekhi staat er vanaf de eerste training als een key player", vertelt Letsch. "Doekhi heeft vorig seizoen ook alles gespeeld en ik zie hem samen met Matus Bero als één van de belangrijkste spelers in deze selectie. Bero is ook echt aanwezig. Hij is 'on fire'."

"Je hebt leiders nodig in de kleedkamers en leiders op het veld', vindt Letsch. "In principe is er weinig verschil, maar iemand als Remko Pasveer heeft door zijn ervaring en uitstraling een belangrijke rol binnen de ploeg. Alleen traint hij natuurlijk vaak apart met de andere keepers en is hij dus minder bij de grote groep op het veld."

Versterkingen met potentie

Vitesse wil opnieuw meedoen in de strijd om Europees voetbal en zich mengen in de top vijf van de eredivisie. Versterking lijkt dan noodzaak. Letsch: "Het is lastig een aantal te noemen, maar het is duidelijk lijkt me dat we minimaal vier nieuwe spelers nodig hebben die ook echt potentieel hebben."

"Het moet niet zijn om de groep op te vullen, maar echte versterkingen. Of ze dat in de praktijk dan ook echt zijn, weet je nooit van tevoren. Ik heb vertrouwen in onze technisch directeur Johannes Spors dat die spelers er ook gaan komen."

