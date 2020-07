Tijdelijke Aldi in nieuwe Nijmeegse wijk Hof van Holland

De start van de bouw van de tijdelijke, demontabele, Aldi is de 1e bouwactiviteit in de wijk. Voor de definitieve winkel werd eerder al overeenstemming bereikt met Hart van de Waalsprong CV, een samenwerking van AM en VanWonen. De grootte van de winkel bedraagt 1.400 m2 met ruime parkeergelegenheid.

Hart van de Waalsprong

Bij de bouw worden regionale leveranciers, installateurs en aannemers betrokken. De definitieve winkel komt in het winkelcentrum Hart van de Waalsprong. De winkel wordt goed toegankelijk en krijgt brede paden.

Als alles meezit, kan het tijdelijke filiaal in oktober of november open. Wethouder Noël Vergunst: 'Het is mooi dat er in het najaar al een tijdelijke winkel is in Hof van Holland, en dat inwoners van Nijmegen-Noord meer winkelvoorzieningen hebben.'

Ook AH en speciaalzaken

Bekend is dat in het nieuwe winkelhart een grote AH en ALDI komen. Daarnaast komt er een straatje met diverse speciaalzaken als een bakker, slager, slijter, kaasnoten-winkel, bloemenzaak en een visboer. Aan het plein komt diverse horeca met een Nijmeegs sfeertje, speelgelegenheid voor kinderen en ruimte voor kleine evenementen.

Ook komen er aan het stadsplein winkelunits voor huishoudelijke benodigdheden, diverse diensten en maatschappelijke en medische voorzieningen. Totaal zijn er in het centrum ruim 30 units. De verhuur van de 1e fase (waarbinnen ook de supermarkten vallen), gaat na de zomer van start.