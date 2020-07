Veel geweld gebruikt: OM denkt dat dood Beneden-Leeuwense moord was

Op 9 april werd het slachtoffer dood gevonden in een woning aan Het Ambacht in Beneden-Leeuwen. Ze bleek door een misdrijf om het leven gebracht. Drie dagen later werd de verdachte aangehouden, met wie zij een relatie had.

Volgens het Openbaar Ministerie is er op meerdere plekken op het lichaam van het slachtoffer geweld toegepast. Toen zij door de hulpdiensten werd gevonden moest ze al langer dood zijn geweest, wijst onderzoek uit. De verdachte bleek haar andere kleren aan te hebben gedaan en ook het beddengoed te hebben verschoond. Volgens de advocaat had hij dat gedaan omdat hij wilde dat ze netjes werd gevonden.

Excessief drugsgebruik door beide

In de week voor de dood van de vrouw is er door beide heel veel drugs gebruikt, waaronder GHB, alcohol en lachgas. Volgens de advocaat van de verdachte is zijn cliënt mogelijk verschillende keren buiten bewustzijn geweest.

De tekst gaat verder onder de video:

De advocaat wil nog verder onderzoek naar mogelijke andere doodsoorzaken, zoals de enorme hoeveelheid GHB die in bloed van het slachtoffer is aangetroffen. Ook wil de advocaat het scenario uitzoeken dat de verdachte bovenop het slachtoffer buiten bewustzijn is geraakt waardoor ze is gestikt.

De advocaat denkt dat moord met een vooropgesteld plan in deze zaak moeilijk te bewijzen zal zijn. De advocaat vroeg vrijlating tot aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak over ongeveer drie maanden. Dat wees de rechtbank af.