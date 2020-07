Geen Vierdaagse, dus ook geen enorme hoeveelheid troep

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Erwin Goossens werkt 10 jaar voor afvalverwerker Dar in Nijmegen en is helemaal verslingerd aan de Nijmeegse Vierdaagse. En vooral het vegen van de bergen afval, waarvoor hij met zijn teamgenoten al eens een prijs won op het zwerfafvalcongres.

Het evenement en de feesten zijn jaarlijks goed voor enorme bergen afval die de feestende menigte met zich meebrengt. Voor het vijfde jaar op rij zette Goossens daar met plezier zijn vakantie voor opzij. "We maken de route schoon als de Vierdaagse er is geweest en we zorgen dat de route waar de Vierdaagse de volgende dag moet komen ook weer spic en span is. Dat is hartstikke mooi werk. Echt fantastisch om te doen!''

Dat de Nijmeegse Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten door Corona niet doorgaan is een grote domper voor de medewerkers. Er zit dus niks anders op dan te wachten tot volgend jaar. Het voordeel is wel dat er nu meer tijd is voor het reguliere werk voor bijvoorbeeld de groenvoorziening, die normaal later wordt gepland.

Minder Vierdaagse troep, meer huishoudelijk afval

De berg afval bedraagt elk jaar ongeveer 400 ton volgens teamleider Toine Falize. De inkomsten van de verwerking van het afval loopt Dar nu mis, maar daar staat tegenover dat in deze coronatijd er veel meer huishoudelijk afval wordt aangeboden. ''In deze coronatijd hebben wij gemerkt dat er veel afval is bijgekomen tijdens de huis aan huis inzameling", aldus Falize.