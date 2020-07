Aysar (19) uit Zutphen knokt zich van vmbo naar vwo-diploma

Volgens Dietske van den Berg, docente op het Baudartius College en (oud-) mentor van Aysar, komt het niet vaak voor dat leerlingen zo'n groei doormaken. "Dat is heel uitzonderlijk. En dan ook nog zonder vertraging of onvoldoendes je diploma halen. Daar zou ik wel een award voor willen uitreiken."

Gevlucht uit Irak

Aysar woont nog maar een kleine tien jaar in Nederland. Op zijn elfde vlucht hij samen met zijn vader, moeder, broertjes en zusjes uit Irak, omdat het daar onveilig is. Aysar gaat vervolgens naar een basisschool in Zutphen waar hij Nederlands leert. Het gezin moet wennen aan hun nieuwe thuis, maar Aysar wil de kansen die hij hier krijgt met beide handen aanpakken.

"In het begin is dat heel lastig, Irak heeft een totaal andere cultuur en taal. Gewoon een andere wereld, dat was wennen", zegt Aysar. Naarmate hij langer in Nederland verbleef, ging dat steeds beter. "Uiteindelijk is het de beste beslissing van m'n vader geweest om hier naar toe te komen. Ik denk dat ik in Irak sowieso niet naar school had kunnen gaan."

Aysar bij zijn diploma-uitreiking. Foto: Baudartius College

Jip en Janneke-boeken

De Nederlandse taal onder de knie krijgen gaat niet vanzelf, merkt de tiener. Zijn taalachterstand is aanvankelijk ook de reden voor het vmbo-advies. Eenmaal op de middelbare school krijgt hij bijles. Agnes ten Bosch, docent Nederlands op het Baudartius, herinnert zich nog dat ze hem in de klas had. "Hij vroeg aan mij: 'zeg het maar, wat ik moet lezen?' Dus ik gaf hem tips voor boeken om in de vakantie te lezen, eigenlijk Jip en Janneke-boeken."

Aysar kan er nu om lachen, maar hij baalde er destijds wel eens van. "Dat was niet altijd leuk. Iedereen leest moeilijkere boeken en jij moet dan als enige zo'n makkelijk boek lezen. Je hoort er dan niet echt bij en voelt je dan anders dan de rest. Maar daarom deed ik wel extra hard m'n best, omdat ik hetzelfde wilde zijn als iedereen. Ja, ik heb er hard voor gewerkt om dit papiertje te krijgen."

Nieuw avontuur: studeren

De komende weken geniet Aysar van de vakantie, maar daarna heeft hij een nieuw doel. Net als zijn broer gaat hij Farmacie studeren op de Universiteit in Utrecht. Hij realiseert zich dat hij dat in Irak waarschijnlijk nooit had kunnen doen. "Je moet alle kansen pakken die je hebt, want niet iedereen krijgt deze kansen. En ik heb ze gekregen, dus ik wil ze ook pakken."

Ook na zijn studie weet de tiener al wat hij wil gaan doen. "Later vinden jullie mij denk ik in een ziekenhuis of een apotheek." En als hij zijn dromen de vrije loop laat, dan weet hij wat hij het liefst zou willen. "Misschien een eigen apotheek, samen met mijn broer."