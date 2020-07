Montferland steunt voedselbank in crisistijd

Montferland ondersteunt de voedselbank voor dit en volgend jaar door subsidie te verstrekken op basis van het aantal geholpen gezinnen in een crisissituatie. Het gaat om een bedrag van ruim zevenduizend euro voor minimaal tien gezinnen die door de coronacrisis in de financiële problemen zijn beland.

De gemeenteraad riep wethouder Martin Som dit voorjaar op om de voedselbank waar mogelijk te ondersteunen, zodat zij kunnen voldoen aan de toenemende vraag en kunnen voorzien in noodzakelijke levensmiddelen.



Na een gesprek met de voedselbank is afgesproken om minimaal tien gezinnen in een crisissituatie te helpen. Het gaat om een bedrag van 7150 euro per jaar.

Schenking of nabetaling

Als het aantal gezinnen hoger is, volgt een nabetaling vanuit de gemeente. Is het aantal geholpen gezinnen lager dan tien, dan schenkt het college het resterende bedrag tot aan een maximum van 7150 euro aan de voedselbank.

Overleg over subsidie na 2021

De gemeente overlegt nog met de voedselbank over de vorm van subsidieverstrekking na 2021. De afgelopen drie jaar ontving de voedselbank geen subsidie. In 2018 omdat het niet nodig was, terwijl het subsidieverzoek een jaar later te laat binnenkwam. Dit jaar was het verzoek niet genoegd onderbouwd door de voedselbank.