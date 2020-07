Terborgernaar maakt Lamborghini van spiegelglas

Waarom maakt iemand zo'n Italiaanse sportauto van glas? "Ik kan wel duizend nachtkastjes maken", vertelt Rogier van Bijsterveld, "maar dan heb je niks bijzonders." De auto kan rollen, maar er zit geen motor in. "Hij is helemaal gemaakt op schaal 1 op 1. Het was monnikenwerk en supergaaf om te doen. Eerst tekeningen gemaakt, dan een stalen frame met daarop multiplex. En dan de meer dan 300 spiegeltjes er op plakken. Die zijn allemaal met de hand geslepen."

Tekst gaat verder onder de video:

Scherven brengen geluk

Tijdens het maken ging er regelmatig iets mis. "Scherven brengen geluk toch?", lacht Rogier. Het is niet de eerste keer dat hij zoiets bijzonders maakt. Eerder kwam ook al een Mercedes Goldwing 300 SL uit zijn handen, met de beroemde vleugeldeur. "Die is helemaal van hout en staat nu in het automuseum in Keulen."

Luister hier naar het gesprek:

Kunstwerk op wielen

Rogier heeft zelf een mooi museum, het Splintermuseum, in zijn hout- en antiekhandel. Maar hij hoopt dat de Lamborghini in een mooie auto-collectie komt te staan. "Naast een echte, dan staan ze beiden te pronken." Naar verluidt komt de Italiaanse sport-autofabrikant naar Terborg. Om in ieder geval het kunstwerk op wielen te bekijken. Dus wie weet, staat Rogier's Lamborghini dadelijk in Italië.