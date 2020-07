Helpers Omar L. blijven vast: 'Vrijlaten zou onaanvaardbaar zijn'

De vier Fransen die in januari geprobeerd zouden hebben crimineel Omar L uit de gevangenis in Zutphen te bevrijden, blijven voorlopig in de cel zitten.

Tijdens een rechtszitting donderdag in de rechtbank in Zutphen vroegen hun advocaten om hen vrij te laten tot de rechtszaak in oktober. Maar daar was de rechtbank het niet mee eens: "Het zou onaanvaardbaar zijn voor de bevolking dat u uw rechtszaak in vrijheid mag afwachten."

Slijptol

De vier mannen probeerden 19 januari met een slijptol de hekken van penitentiaire inrichting Achterhoek, beter bekend als gevangenis Ooyerhoek, door te slijpen om een gevangene te laten ontsnappen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) ging het om Omar L. één van de kopstukken van de Mocro Maffia. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit. Onder meer voor een opdracht tot een liquidatie op een camping in Kerkdriel op oudjaarsdag 2015.

De poging mislukte, omdat de accu van de slijptol leeg raakte. De vier mannen gingen er vandoor, maar konden dezelfde dag nog worden aangehouden in Wehl en Zevenaar. Omar L. is meteen met een helikopter naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught gebracht.

Brutale poging

Volgens de officier van justitie ging het om een uitermate brutale en goed georganiseerde poging om Omar L. te helpen ontsnappen. En heeft het incident de rechtsorde geschokt. De advocaten van de vier Fransen zijn het daar niet mee eens.

Mensen lachen ze eerder uit dan dat ze geshockeerd zijn Advocaat Tony Boersma

Advocaat Tony Boersma: "Iemand heeft een paar jongens uit Frankrijk zo gek zijn gekregen om naar Nederland te komen om iemand te bevrijden, waarbij nooit duidelijk is geworden wie dat is. En daarbij zijn fakkels gebruikt. De mannen hadden geen wapens bij zich. En ze hebben een slijptol gebruikt die misschien goed genoeg is voor het doorslijpen van fietsslot, maar niet voor het hek van een gevangenis. Dus de rechtsorde lacht ze eerder uit, dan dat ze geschokt is."

Vluchten

De advocaten vinden het onterecht dat de mannen in de cel moeten zitten tot de rechtszaak in oktober, omdat in Nederland op het helpen ontsnappen uit een gevangenis geen zware straf staat. En alleen bij een delict waar een flinke straf op staat, mag je vast gehouden worden tot je rechtszaak. De rechter was het daar niet mee eens. Hij vindt dat de kans bestaat dat de mannen Nederland uit vluchten en dat het niet uit te leggen is dat na zo'n ontsnappingspoging de verdachten op vrije voeten komen tot de rechtszaak.