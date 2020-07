Studentenkamers op de schop in Wageningen, Idealis start denktank

Studenten wonen nu nog vaak in grote groepen samen, dat gaat in de toekomst mogelijk veranderen. Foto: Omroep Gelderland

Hoe willen studenten van de toekomst wonen? Studentenhuisvester Idealis start een denktank om daarover ideeën te verzamelen. De uitkomst wordt gebruikt in plannen voor toekomstige studentenhuizen in Wageningen en Ede.

De coronacrisis heeft invloed op het onderwijs van de toekomst, meent Bart van As, bestuurder van Idealis. "En daarmee ook op hoe studenten willen wonen."

Individueel

Online lesgeven is in opmars. Daarnaast ziet Van As dat studenten 'individualistischer' worden. En door goede samenwerking van de WUR met universiteiten elders in het land, komen studenten steeds vaker voor een gedeelte van hun opleiding in de stad wonen. Daardoor verblijven ze maar een paar maanden in Wageningen, in plaats van jaren. Daar wil Van As op inspelen. Waar Idealis nu nog veel grote woongemeenschappen heeft met elf of meer studenten, gaat dat in de toekomst mogelijk veranderen.

Kamers met eigen badkamer

"Studenten willen niet meer een gezamenlijke douche die steeds schoongemaakt moet worden", stelt Van As. "Een van de varianten waaraan we zitten te denken is bijvoorbeeld kamers met een eigen douche en toilet. De gezamenlijke keuken blijft dan wel."

De Wageningen Universiteit, gemeente Wageningen, huurdersorganisatie SFO en gemeente Ede gaan met elkaar in gesprek over de studentenhuisvesting van de toekomst. Daarbij wordt ook besproken hoeveel nieuwe kamers er moeten komen. De plannen die nu bedacht worden, worden over 20 jaar uitgevoerd.

Zie ook: Studentenpartijen trekken aan de bel over 'onduidelijke' coronaregels