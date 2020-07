Nijmeegse wethouder Helmer-Englebert vertrekt

De Nijmeegse wethouder Renske Helmer-Englebert heeft haar vertrek aangekondigd. Ze werd afgelopen winter behandeld voor borstkanker, keerde daarna snel terug in het college, maar goed herstellen blijkt toch meer tijd te kosten. Ze neemt in september afscheid van de gemeenteraad. Haar partij, de SP, gaat op zoek naar een opvolger.

Helmer-Englebert (50) is als wethouder verantwoordelijk voor werk, inkomen en armoedebestrijding, facilitair en ICT. In de vorige collegeperiode was ze ook al wethouder, en bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was ze lijsttrekker van de SP.

Pijn in het hart

Helmer-Englebert licht haar besluit toe: “De keuze om te stoppen is verre van eenvoudig. Wethouder zijn van deze mooie stad is een prachtfunctie. Ik heb met veel energie en plezier gewerkt aan een goed armoedebeleid, aan een meer persoonlijke benadering van bijstandsgerechtigden, aan de huidige locatie van Waalhalla, het behoud van zwembad Dukenburg, de school voor de kinderen van Heumensoord en aan de ontwikkeling van de digitale ID. Voor mijn herstel is het nodig om de verantwoordelijkheid in deze publieke functie over te dragen. Dit doe ik met pijn in mijn hart, maar de stad verdient een wethouder die zich voor 100% kan inzetten.”

Burgemeester Bruls heeft respect voor de keuze van Helmer-Englebert, maar zegt ook: “Wij zullen haar missen en dat geldt zeker voor mijzelf. Ik wens haar alle goeds voor de toekomst”.