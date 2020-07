Zeven euro voor een kilo kersen: 'De oogst viel tegen'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Ging een kilo kersen vorig jaar nog voor 5 of 6 euro over de toonbank, deze dagen kosten ze - los van aanbiedingen - zo'n 7 euro of soms wel 10 euro. Reden: door de nachtvorst eerder dit jaar zijn er minder kersen geoogst.

"Het was geen topoogst. De opbrengst was zo'n 80 procent van wat normaal is. Ook in België was de oogst minder: zo'n 60 procent van normaal. Maar de kersen zijn wel erg groot en goed van smaak", vertelt Aart Blom kersenteler in Wadenoijen. "Het gaat dan wel vooral om de vroege rassen. De late die we nu plukken, doen het wel heel goed."

Kersen zijn niet aan te slepen

Tegelijkertijd gaat de kersenverkoop dit jaar razendsnel. En dat heeft Aart Blom in zijn 40 jaar als kersenteler nog nooit meegemaakt. ''Ze zijn niet aan te slepen, meneer.''

Je kan er niet omheen als je afrit 31 van de snelweg A15 afrijdt. Grote spandoeken geven aan dat hier kersen worden verkocht. Maar niet lang meer, denkt de teler. ''Nog een weekje of twee, dan is het gedaan met de kersen. Het is hier echt iedere dag razend druk.''

Blom denkt dat het coronavirus daar een positieve invloed op heeft gehad. "Consumenten zijn bewuster bezig met hun eten en kopen rechtstreeks bij de lokale producent. Dat vind ik een mooie ontwikkeling."

Hans André de la Porte, voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie kring Midden-Nederland, bevestigt de trend. "Er is inderdaad meer vraag. We vermoeden dat er meer fruit gegeten wordt door corona, omdat het een gezond product is. De kers is daarbij een eerlijk product, dat niet bewerkt wordt, maar direct van de boom komt."

Minder concurrentie, hogere prijs

In de boomgaard van Blom kan je deze dagen ook weer zelf kersen plukken. Kosten: 7 euro per kilo. Dat er elders in het land soms wel 10 euro voor een kilo wordt gevraagd, verklaart hij door de concurrentie. "Er zijn gebieden waar minder concurrentie is, waardoor je dus 10 euro kan vragen."

Onlangs gooide een collega-fruitteler in Slijk-Ewijk juist nog de deuren open om zelf bramen te plukken. Voor dat fruit kreeg hij naar eigen zeggen nog maar zo weinig dat het zelfs de kosten niet compenseerde. "Maar bramen zijn een veel gevoeliger product. Daar heb je al snel te veel of te weinig van, waardoor ook de prijzen hard kunnen springen", verklaart Blom het verschil met de kersenprijs.