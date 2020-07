Voorst vraagt hulp minister bij dreigende verhuizing dementerende ouderen

Het college van burgemeester en wethouders in Voorst stuurt een brief naar minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de dreigende en ongewenste verhuizing van een groep dementerende ouderen. In de brief vraagt het college minister De Jonge om in te grijpen, omdat een belangrijke voorziening voor ouderen binnenkort dreigt te verdwijnen.

Aanleiding is de aanstaande verhuizing van een groep dementerende ouderen. Zij krijgen nu 24-uurszorg van Sensire, maar die partij stopt hier binnenkort mee. Zorgorganisatie PGVZ staat klaar om het over te nemen, maar Zorgkantoor Midden IJssel weigert om hen een contract te geven. Ze zouden niet genoeg kwaliteit en continuïteit kunnen bieden.

Onterecht

Volgens het Voorster college is dit onterecht. Burgemeester en wethouders vragen daarom of de minister de zaak met spoed wil onderzoeken. En of de minister de aangekondigde sluiting van de 24-uurszorg door Sensire per 1 augustus 2020 tot nader moment uit kan stellen. Ook vraagt het college de minister om naar manieren te zoeken om het plan van PGVZ alsnog te kunnen uitvoeren.

De ouderen van dik in de 90 jaar die nu nog 24-uurszorg krijgen op locatie de Benring in Voorst moeten als er niks verandert voor 1 augustus verhuizen. Ze kunnen dan terecht op een andere locatie van Sensire, in Twello, maar dit is tegen de wens van de bewoners en hun familie in. De meeste bewoners wonen al hun hele leven in Voorst en willen daar nu, op hun oude dag, absoluut niet weg.

Naast dat de hoogbejaarde ouderen moeten verhuizen kunnen andere inwoners van het dorp in de toekomst ook niet meer voor zware zorg in Voorst terecht. "Dit schaadt de zorgverlening in het dorp Voorst permanent", stelt wethouder Wim Vrijhoef.

