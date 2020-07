Soap rond Fair Play gaat door: voetbalclub Vriendenschaar naar de rechter

Fair Play heeft langere tijd alleen op papier bestaan na eerdere conflicten over de speellocatie. De overwegend Marokkaanse voetbalclub uit Culemborg hield zeven jaar geleden op te bestaan, omdat er geen geschikte velden meer beschikbaar voor de club.

Het toenmalige college van burgemeester en wethouders had de gemeenteraad hier toen onjuist en onvolledig over geïnformeerd. Onlangs werd nog een onderzoek gepubliceerd naar hoe Fair Play in het verleden door de gemeente Culemborg is behandeld. De resultaten waren voor Fair Play aanleiding om opnieuw een poging te doen om in september aan de competitievoetbal te beginnen.

Kleedkamers en tribune eigendom van Vriendenschaar

Vriendenschaar verzet zich tegen het gebruik van hun accommodaties. De club stelt dat de gemeente juridisch eigenaar is van de kleedkamers, maar dat de club voor alles heeft betaald en dus economisch eigenaar is. Het is het bestuur van Vriendenschaar niet duidelijk wie er bij eventuele schade verantwoordelijk is.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Bovendien voelt de club volledig gepasseerd door de gemeente. Vriendenschaar denkt dat Fair Play ook beter terecht kan op de velden van voetbalclub Focus. Daar zou meer ruimte zijn in de agenda. Voorzitter Machid El Boustati van Fair Play zegt echter dat ook Focus heeft aangegeven dat er geen plek is op hun velden.

Volgens El Boustati is er ruimte en tijd genoeg om op de velden van voetbalclub de Vriendenschaar te spelen. Fait Play speelt bijna uitsluitend op zondag en dan staan deze velden volgens hem leeg.

Wethouder ziet procedure met vertrouwen tegemoet

Wethouder Collin Stolwijk vreest de gang naar de rechter niet. Hij herkent zich niet in de termen die Vriendenschaar op hun website gebruikt. "We hebben als gemeente de afgelopen maanden geïnvesteerd in een samenwerking tussen de nu drie voetbalverenigingen in Culemborg, de KNVB en de gemeente en dat is onvoldoende gelukt.", aldus de wethouder.