Wijchenaren volop bezig met energiebesparing en duurzame alternatieven

Liever zonneparken dan windmolens

De enquête laat ook zien dat ruim 40 procent van de ondervraagde Wijchenaren geen bezwaar heeft tegen een zonnepark aan de rand van hun eigen woonwijk. Over windmolens zijn de inwoners echter minder enthousiast. Het liefst zien de ondervraagden dat de zonneparken gerealiseerd worden in uiterwaarden, akkers en weilanden en langs de snelweg. Dat zijn tevens de locaties die men het meest geschikt acht voor windmolens, als die er toch moeten komen. Ook een industrieterrein wordt genoemd als geschikte locatie voor windmolens. Het initiatief Wind in Wijchen is al bezig met het ontwikkelen van een plan voor drie windmolens op industrieterrein Bijsterhuizen.

Zonnepanelen op daken openbare gebouwen

De ondervraagde Wijchenaren kregen ook de stelling voorgelegd of men vindt dat over vijf jaar alle dagen van openbare gebouwen voorzien moeten zijn van zonnepanelen. 75 procent van de ondervraagden is het daarmee eens. “We zijn al goed bezig op dit vlak”, vindt wethouder Burgers. “Op het dak van het Huis van de Gemeente liggen al zonnepanelen. Daarnaast hebben we samen met Energiecoöperatie Leur zonnepanelen op sporthal Arcus gelegd en binnenkort gebeurt dat ook op Suikerberg en ’t Achterom. We gaan ook aan de slag met bedrijven die genoeg dakoppervlak hebben. Wel is het belangrijk om je te realiseren dat we met alleen zonnepanelen op daken onze energiedoelstellingen niet gaan halen. Daarvoor hebben we ook de windmolens en zonneweides op de grond nodig.”

“Extra stimulans om samen plannen voor zonnevelden en windmolens verder uit te werken”

Burgers is blij met de resultaten van de enquête. “Deze enquête levert een schat aan informatie op over hoe duurzaam de Wijchenaar is ingesteld,” zegt de wethouder. “Blijkbaar is er een groot draagvlak voor het realiseren van zonnepanelen op daken, zonneparken en windmolens. Deze resultaten zijn voor ons deels een bevestiging dat we op de goede weg zijn, maar ook een extra stimulans om samen met onze inwoners en lokale partners de plannen voor zonnevelden en windmolens verder uit te werken.”