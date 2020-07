Rogier heeft een unieke Lamborghini

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Je ziet YouTube-sterren Joel Beukers en Enzo Knol met een gouden Lamborghini, wie ben ik dan om achter te blijven?", zegt Van Bijsterveld met een knipoog over de reden om met het project te starten. "Een echte kan ik niet betalen, maar ik heb er nu wel een. En een hele unieke."

De realisatie van de spiegel-Aventador begon met een stalen frame. "Daar hebben we multiplex opgeschroefd, zodat je daar de handgeslepen spiegels op kunt plakken", legt Van Bijsterveld uit, die samen met zijn personeel zes maanden lang stoeide met het project: "Dat is zo nauwkeurig werk, zo manueel, je moet zo goed opletten bij elk glasplaatje dat je gaat slijpen."



Waar de originele Aventador een topsnelheid heeft van boven de 300 kilometer per uur, kan de Terborgenaar met zijn Lamborghini niet de Nederlandse wegen op. "Ik zou er niet op de A1 naar Amsterdam mee rijden", legt de eigenaar uit. "Het is eigenlijk een hol chassis."

Voorlopig is de bijzondere Lamborghini te zien bij houthandel De Splinter in Terborg. Van Bijsterveld hoopt dat de auto in de toekomst een thuis vindt bij een echte autoliefhebber of in een museum. "Een echte Lamborghini kost 600.000 euro. Als ik de helft beur, ben ik wel tevreden."