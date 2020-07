Volgende week meer duidelijkheid over pontje bij Hattem

In 2019 zette 't Kleine Veer zo'n 70.000 mensen over de IJssel. Dit jaar hebben de schippers nog niet gevaren. Foto: Omroep Gelderland

De gemeente Zwolle verwacht in de komende week meer duidelijkheid te kunnen geven over 't Kleine Veer tussen Hattem en Zwolle. Uit onderzoek naar de noodzakelijke maatregelen rondom corona moet dan blijken of en hoe het pontje dit seizoen nog kan varen.

Dat laat een woordvoerder van de gemeente Zwolle weten na vragen van Omroep Gelderland. Het pontje zou normaal gesproken vanaf 25 april voetgangers en fietsers tussen Hattem en Zwolle over de IJssel vervoeren. Omdat het schip maar klein is, besloot Zwolle eerder al om dat moment uit te stellen. "We willen eerst kijken hoe we de anderhalve meter kunnen waarborgen, zodat het veilig is voor de schippers", stelt woordvoerder Sam Rademaker.

Wat moet er onderzocht worden?

Ook de verzamelplaatsen op de wal baren de gemeente zorgen. "Bij drukte komen mensen daar ook dicht bij elkaar te staan. Daarom willen we eerst onderzoeken of het überhaupt mogelijk is om het pontje weer te laten varen." Begin juni stelde de gemeente daarom een onderzoek in. "Over de uitkomst kan ik nu nog niets zeggen. We weten pas volgende week of het pontje weer zal gaan varen, en welke maatregelen daarvoor nodig zijn."

In 2019 maakten zo'n 70.000 voetgangers en fietsers gebruik van 't Kleine Veer. Dat het pontje nu nog steeds niet vaart, leidt dus tot vragen op sociale media.