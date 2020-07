De zelfplukdag krijgt vervolg in de pruimentijd

De zelfplukdag bij B&B Fruit in Slijk-Ewijk is een blijvertje. De teler zag zich eind juni vanwege lage veilingprijzen gedwongen mensen op zijn bedrijf uit te nodigen de bramen zelf te komen plukken. Hier is zo goed op gereageerd dat mensen nu ook in de pruimentijd welkom zijn.

Het bedrijf van de familie Bunt trok vorige maand veel aandacht met de actie om mensen tegen een zacht prijsje zelf zijn bramen te komen laten plukken. Vele honderden mensen uit het hele land melden zich hiervoor.

"Ik wist niet dat de kracht van sociale media zo groot was", zegt Marinus Bunt. "Op de eerste dag hadden we 2000 aanmeldingen. Het contact met de mensen is ons heel goed bevallen en dat willen we graag voortzetten. We hebben het nu wel wat korter van tevoren aangekondigd op Facebook en kijken hoe we het in groepen goed kunnen coördineren in deze coronatijd."

'Pruimenprijs is prima'

Inmiddels zijn er twee plukdagen voor bramen gehouden. Maar bramen zijn er maar een klein deel van de fruitproductie. Het bedrijf is de grootste pruimenteler van Nederland. De pruimenoogst is nu ruim een week aan de gang.

Komende zaterdag kunnen ook deze vruchten door bezoekers geplukt worden. Ditmaal spelen de economische omstandigheden geen rol. Ondanks vorst in het voorjaar is de oogst goed en over de vraag kan de teler ook niet klagen.

"De prijs van de pruimen is prima", zegt Bunt. "Het zelf plukken is puur omdat we het contact leuk vinden. We hebben een perceel met lage bomen waar het gemakkelijk plukken is. Mensen vinden het zo leuk, vooral met kinderen. Ze kunnen wat doen, ze kunnen wat proeven. Het is een uitje."