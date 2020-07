Dierenasiel Ede krijgt nieuw onderkomen

De bestaande dierenopvang aan de Verlengde Arnhemseweg is meer dan dertig jaar oud. In eerste instantie wilde de Dierenbescherming, eigenaar van de opvang, het gebouw opknappen. Maar dat is geen optie. "Om het huidige pand te verbouwen naar de huidige kwaliteitseisen en de toekomst dient er een volledig nieuw pand te komen", vertelt een woordvoerder. Dus komt er een nieuw gebouw.

2,5 miljoen euro

Hoeveel geld er precies nodig is, weet dierenbescherming nog niet. Wethouder Lex Hoefsloot van de gemeente Ede spreekt van 2,5 miljoen euro. De nieuwbouw wordt dus voor een klein deel gefinancierd door de bijdragen van de drie gemeenten. "Daarnaast hebben we ook de opbrengst van de Snuffelmarkt Ede die we erbij kunnen leggen", weet de Dierenbescherming. "De resterende investering zullen we uit eigen middelen financieren."

Dieren moeten tijdelijk verhuizen

De katten, honden en andere dieren die in de opvang verblijven, gaan tijdens de verbouwing tijdelijk ergens anders naar toe. "Voordat de bouw start zullen we ruim van te voren de dieren die aanwezig zijn onderbrengen op onze andere locaties. Ook zullen we kijken of er een tijdelijke opvang elders in Ede geschikt is. Nieuwe afstands- of zwerfdieren worden vanaf een nader te bepalen periode niet meer opgenomen of direct naar andere locaties vervoerd."

