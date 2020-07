Deze jonge historici gaan op ontdekkingstocht door onze geschiedenis

In het Gelders Archief bladert Veerle Driessen door een gigantisch boekwerk van het Arnhemse schippersgilde uit 1662. “Dit is echt prachtig. Hiermee krijg je een kijkje in de geschiedenis.”

Het historische boek is vuistdik en staat vol regels waar leden van het Arnhemse schippersgilde aan moesten voldoen. Maar we vinden ook prachtige tekeningen van de schepen, koeien en de Arnhemse stadsmuren. “Een gilde was een soort vakbond. Het heeft bestaan tot 1808,” legt Veerle uit terwijl ze verder door het boek bladert.

Veerle Driessen in het Gelders Archief. Foto: Omroep Gelderland

“Het interessante van een gilde is dat niet iedereen lid kon worden. Je moest burger van de stad zijn en voor joden was het helemaal moeilijk om bij een gilde te komen. Je positie in de maatschappij was verbonden aan je religie en aan de familie waarin je geboren was. Dat zie je tussen de regels door ook in dit prachtige boekwerk.”

Luister hier naar een uitgebreid gesprek van René Arendsen met Veerle Driessen. Het artikel gaat daaronder verder.

Verhaal van Gelderland

Veerle bestudeerde de economie, religie en cultuur in Gelderland tijdens de zestiende, de zeventiende en de achttiende eeuw. Ze verzamelde informatie die de auteurs van het Verhaal van Gelderland gebruiken voor hun hoofdstukken over deze periode.

In 2022 is het werk klaar en kan iedereen het meest actuele overzicht van de Gelderse geschiedenis raadplegen in vier dikke boeken.

Zaterdag 1 augustus vertellen de drie junior-onderzoekers van het Verhaal van Gelderland over hun ontdekkingen en over hun liefde voor archiefonderzoek. Hun verhalen zijn te beluisteren op Radio Gelderland in de programma's Zin in Zaterdag en De Hoop op Zaterdag tussen 07.00 uur en 12.00 uur.