Scherpenzeel geeft strijd niet op en tekent bezwaar aan tegen herindeling

Het college van Scherpenzeel tekent bezwaar aan bij de provincie Gelderland. Ze vindt het onterecht dat de provincie de gemeente wil herindelen bij Barneveld. Wat hen betreft is deze beslissing van de provincie in strijd met het recht. Ze heeft ook de minister gevraagd het besluit 'voor te dragen voor vernietiging'.

Barneveld besloot na de beslissing van Scherpenzeel zich open en constructief op te stellen in het herindelingsproces. Scherpenzeel gaat er met gestrekt been (tegen)in. Het college van burgemeester en wethouders vindt de verplichte herindeling een 'oplossing voor een niet bestaand probleem'.

Bij haar beslissing van afgelopen dinsdag gaf de provincie Gelderland aan een 'open overleg' in te willen. Waarbij alle opties worden onderzocht, ook zelfstandigheid. Scherpenzeel is er van overtuigd dat de provincie maar één doel voor ogen heeft: een herindeling met Barneveld.

'In dit proces gerommeld'

De provincie wil Scherpenzeel herindelen, omdat ze zich al lange tijd zorgen maakt over de 'bestuurskracht' van de gemeente. Oftewel: kan de gemeente de taken die ze heeft aan, met de mensen die ze daarvoor heeft.

Het college van Scherpenzeel vindt dat ze dat ze die taken prima aankunnen. Al dan niet in samenwerking met omliggende gemeenten als Barneveld.

Het college zegt te betreuren dat ze in dit proces niet kan samenwerken met de provincie. Wethouder Henny van Dijk voelt zich belazerd door de provincie: "We zijn in dit proces gerommeld. Als je terugkijkt, zie je precies hoe GS stapje voor stapje naar dit besluit toe heeft gewerkt. Er werd geen enkele ruimte geboden voor een andere oplossing dan herindeling met Barneveld. Is het naïef van ons dat we ons in die val hebben laten lokken? Ik weet het niet."

'Niet van deze tijd'

Het college vindt een gedwongen herindeling niet van deze tijd. De provincie gaf eerder aan dat de voor hen de eerste keer in 15 jaar is dat ze op deze manier een herindelingsprocedure start. Volgens Scherpenzeel heeft de provincie Utrecht aangegeven niet te geloven in een herindeling die niet van onderop komt. En besloot provincie Noord-Brabant de herindeling van Nuenen niet door te zetten.

Wethouder Izaak van Ekeren: "We hopen dat er in ons geval een andere wind gaat waaien. Is het niet vanuit Arnhem, dan wel vanuit Den Haag."

