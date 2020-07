Suzan & Freek doen mee aan Beste Zangers: 'Het was magisch'

"Als trouwe fans van het programma hoefden we geen seconde te twijfelen toen we werden gevraagd", schrijven ze op Instagram. "De opnames op het eiland waren magisch, de groep was zó gezellig en we kunnen dan ook niet wachten tot het wordt uitgezonden."

Beste Zangers wordt vanaf donderdag 3 september op NPO1 uitgezonden. Het muziekprogramma trekt normaal gesproken meer dan een miljoen kijkers per aflevering en is daarmee een van de populairste shows van ons land.

Naast Suzan & Freek doen ook Miss Montreal, Tabitha, Wulf, Milow, Diggy Dex en Stef Bos mee aan het televisieprogramma.

Duo brak in 2019 door

Suzan & Freek braken vorig jaar door met het nummer Als het avond is. Later haalden ze ook de hoogste regionen van de hitlijsten met Blauwe dag, Deze is voor mij en Weg van jou. Ook in België zijn de Achterhoekers zeer geliefd en populair.

