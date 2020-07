Spanning op de markt in Wageningen: 'Dit houden we niet vol'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Vanaf midden april is de Wageningse markt opgesplitst. Alle voedselkramen mochten op het marktplein blijven staan, de rest moest verhuizen naar het parkeerterrein nabij de Hoogvliet, een paar honderd meter verderop. Op die manier konden kraamhouders en hun bezoekers makkelijker de 1,5 meter afstand bewaren. Winstgevend is het niet.

Stoppen

"We verkopen nog niet eens de helft van wat we deden op de oude locatie in het centrum", zegt Daniel van Schooneveld. Hij staat al 17 jaar iedere woensdag met zijn lederwaren op de Wageningse markt. "Dit houden we niet vol. We staan nu ongeveer kostendekkend te werken in de goede tijd nog wel. In de winter zijn we dat gewend, maar normaal gesproken bouwen we 's zomers juist een buffertje op." Hij vervolgt: "Als dit te lang duurt, moet ik hier stoppen en op zoek naar een andere markt."

Toeristen blijven weg

"Vaste klanten komen gelukkig nog wel, daar ben ik heel blij mee." Maar dat is voor Daniel niet genoeg om in de toekomst naar Wageningen te blijven afreizen. Hij moet het juist ook hebben van toeristen en mensen die toevallig langslopen. "Die zich verleid voelen om even binnen te lopen en iets kopen wat ze eigenlijk helemaal niet van plan waren." Juist deze mensen blijven weg.

Daniel is niet de enige die zich zorgen maakt. Ook veel collega-marktverkopers op het parkeerterrein naast supermarkt Hoogvliet zagen hun inkomsten flink dalen. "Ik hoef nog net niet naar de Voedselbank", zegt de kledingverkoper naast hem.

Terug naar de kerk

De kraamhouders op de zogenoemde non-foodmarkt zouden graag weer terug willen naar de echte markt op het marktplein rondom de Grote kerk. Want daar zijn de terrasjes en is de unieke marktsfeer. "We willen weer één markt zijn met de visboeren, de groenteboeren en de bakkers die daar mochten blijven staan. Dat het van een hele oneerlijke situatie weer naar een eerlijke situatie gaat."

In gesprek met gemeente

Maar de vraag is of de markt weer als vanouds volledig op het marktplein komt. De horeca is daar nog niet zo happig op, want ze moeten hun zuur verworven extra terrasruimte in coronatijd dan weer inleveren.

Wethouder Maud Hulshof van de gemeente Wageningen was niet beschikbaar om te reageren. Haar woordvoerder laat het volgende weten: "We nemen de oproep zeer serieus en zijn met de marktlieden in gesprek."

