Voorgedragen wethouder Wageningen neemt functie toch aan

GroenLinks droeg Bosland voor, maar tot unaniem enthousiasme leidde dat niet. Dertien raadsleden stemden voor, tien zagen er geen heil in. Problemen zijn onder meer dat Bosland niet in Wageningen wil gaan wonen en dat hij in Heumen werd weggestuurd na een crisis in de coalitie. Volgens het CDA in Heumen was Bosland soms erg lastig in de samenwerking.

De weerstand viel Bosland tegen. Hij vroeg om bedenktijd, maar een dag later is hij er uit. Hij sprak met alle fractievoorzitters en dat was volgens hem een goed gesprek. Daarom aanvaardt hij de benoeming.

In Wageningen volgt Bosland Lara de Brito op, zij stopt vanwege gezondheidsredenen.