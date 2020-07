Buschauffeurs zijn boos: 'Moeten wij hiervoor boeten?'

De chauffeurs zijn allemaal erg enthousiast over Keolis en het aanbod dat het bedrijf deed om op de Veluwe en in Overijssel en Flevoland te gaan rijden. Maar bij dat aanbod werd vals spel gespeeld en dus trokken de provincies de concessie in.

"Wie vals speelt is af", vatte een Statenlid het tijdens het debat samen. Politiek is er geen twijfel: alle fracties vonden de keuze om de concessie in te trekken gerechtvaardigd. Maar zorgen over het vervoer én het personeel zijn er wel.

'Moeten wij boeten?'

"Moeten wij boeten voor de fout van twee mensen? Zij zijn gelijk ontslagen", schrijft een chauffeur. "Ik wil het niet goed praten, maar omdat een persoon binnen het bedrijf een grove fout heeft gemaakt, moeten alle medewerkers, chauffeurs en reizigers daar onder lijden? In ieder bedrijf worden fouten gemaakt", schrijft een ander.

Werknemers haalden eerder al 1200 handtekeningen op. Gedeputeerde Jan van der Meer sprak zijn steun al uit voor de werknemers. "Dat vind ik echt balen, dit is een harde klap. Voor het rijdend personeel is het zo geregeld dat als een ander bedrijf de concessie krijgt, ze dat personeel moeten overnemen."

'Harde klap voor personeel'

Van der Meer gaat in gesprek met de vakbonden. In het debat kwam ook naar voren dat het bod van Keolis ook goed was voor het personeel. "Wij als chauffeurs waren zo blij dat Keolis de aanbesteding had gewonnen, omdat het zo'n machtig mooi bedrijf is. Waar we de afgelopen jaren met hart en ziel hard voor gewerkt hebben."

Andere bedrijven krijgen tot volgende week de tijd om te reageren op de vraag van de provincie of zij de aanbesteding willen overnemen en of ze bereid zijn tijdelijk te gaan rijden om zo het busvervoer in stand te houden.