Arnhem blijft bewoners inschrijven op probleemcamping: 'Ben hier echt boos over'

Sinds de gemeenteraad nieuwe permanente bewoning verbood op 'probleemcamping' Oostappen Vakantiepark in Arnhem zijn er inmiddels vier mensen ingeschreven, blijkt uit mailwisselingen van SP-raadslid Sarah Dobbe met de gemeente. "We weten ervan", reageert verantwoordelijk wethouder Ronald Paping.

"Het is niet de bedoeling dat mensen er permanent gaan wonen, maar tegelijk zijn we volgens de wet wel verplicht ze in te schrijven", vervolgt de wethouder. In januari moest Paping al toegeven toch één persoon op de camping te hebben ingeschreven, daar zijn er nu dus nog drie bijgekomen. En het zou kunnen dat er meer mensen zijn komen wonen die niet zijn ingeschreven, stelt Dobbe.

Zie ook: probleemcamping op slot voor nieuwe bewoners

Die eerste inschrijving kwam Paping destijds op kritiek van de gemeenteraad te staan. Die besloot in november namelijk in afwachting van een definitieve oplossing van de wethouder voor de problematiek op de camping, dat er geen permanente bewoners, arbeidsmigranten of asielzoekers meer gehuisvest mochten worden.

'Geeft meer mogelijkheden'

Ondertussen heeft de wethouder wel een plan gemaakt dat de eigenaar van de verhuurde recreatiewoningen strafbaar moet stellen in plaats van alleen de bewoners. "Dat geeft ons in ieder geval meer mogelijkheden om permanente bewoning tegen te gaan", legt Paping uit. De raadsman van het vakantiepark liet eerder al aan Omroep Gelderland weten dat wel voor de rechter uit te willen vechten.

Uit de antwoorden op de vragen van Dobbe blijkt dat er op dit moment 214 mensen officieel staan ingeschreven op het park. Van hen hebben er 85 niet de Nederlandse nationaliteit. Er wonen in totaal 31 kinderen onder de 18 jaar, onder wie drie Bulgaarse van 2, 4 en 6 jaar oud.

'Sloppenwijk aan stadsrand'

"Ik ben hier echt erg boos over", zegt Dobbe. "Deze camping is een schandvlek. Mensen met kinderen wonen in een soort sloppenwijk aan de rand van de stad." De campingeigenaar wordt volgens haar ondertussen steenrijk. "Want als mensen niet meewerken, dan zet hij ze gewoon van het park af. En de gemeente zegt doodleuk: sorry, we kunnen niks doen."

Zie ook: